Torna la tradizionale Fiera dei morti al parcheggio Fontanarossa 150 stand con cibo e prodotti locali
È stata aperta questa mattina, nel parcheggio Fontanarossa dell'Azienda muniucipale trasporti e sosta (Amts), la grande area espositiva e commerciale della tradizionale “Fiera dei Morti”. Lo spazio espositivo ospita 150 stand dedicati ai prodotti del territorio ed è arricchito da una zona food e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
