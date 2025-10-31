Torna la seconda edizione di Magia al Borgo-Ceppaloni tra Tartufo e Streghe
Tempo di lettura: 3 minuti Torna a Ceppaloni l’appuntamento che celebra il tartufo bianco, l’Arte, la cultura ed il folklore sannita. L’ 8 e 9 novembre 2025 si svolgerà la seconda edizione di “Magia al Borgo – Ceppaloni tra Tartufo e Streghe”, un evento diffuso che anima il cuore antico del borgo con enogastronomia, musica dal vivo, arte e installazioni urbane. Due giornate pensate per accogliere visitatori e curiosi in un percorso esperienziale tra vicoli, scorci e atmosfere che raccontano la storia profonda di queste terre e nello specifico di un borgo, che è tra i più belli dell’interno Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Mercoledì 12 novembre Alexandra Dovgan torna per la seconda volta in Sala Verdi con un recital d’eccezione, dopo il successo del suo debutto che aveva incantato pubblico e critica. Appena diciottenne, ma con un carisma e una maturità musicale che tras - facebook.com Vai su Facebook
, : torna la seconda stagione de “ ...”, con Riccardo Rossi Un viaggio nel tempo tra musica, emozioni e ricordi dove i vinili diventano le colonne sonore di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e - X Vai su X
Torna l’appuntamento con il “Savona Brick Festival 2025” - Dopo il grande successo dello scorso anno con oltre 4mila visitatori in un giorno e mezzo, Savona è pronta ad accogliere la seconda edizione del Savona Brick Festival, l’evento che celebra il genio, ... Si legge su ivg.it
Festa dell’Unicorno, la magia torna a Vinci. “Un’edizione speciale” - Vinci, 9 luglio 2025 – Il borgo di Vinci si prepara a spalancare le sue porte su un universo di fantasia e meraviglia: ecco la Festa dell’Unicorno, il festival fantasy più atteso d’Italia, dall’11 al ... Segnala lanazione.it
Torna Sportintegra con la seconda edizione della 'Festa dello sport inclusivo' - Domenica 30 marzo, torna Sportintegra, con la seconda edizione della 'Festa dello sport inclusivo', evento organizzato con il sostegno dell’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma ... Lo riporta corrieredellosport.it