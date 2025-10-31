torna la seconda edizione di magia al borgo ceppaloni tra tartufo e streghe

Tempo di lettura: 3 minuti Torna a Ceppaloni l’appuntamento che celebra il tartufo bianco, l’Arte, la cultura ed il folklore sannita. L’ 8 e 9 novembre 2025 si svolgerà la seconda edizione di “Magia al Borgo – Ceppaloni tra Tartufo e Streghe”, un evento diffuso che anima il cuore antico del borgo con enogastronomia, musica dal vivo, arte e installazioni urbane. Due giornate pensate per accogliere visitatori e curiosi in un percorso esperienziale tra vicoli, scorci e atmosfere che raccontano la storia profonda di queste terre e nello specifico di un borgo, che è tra i più belli dell’interno Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

