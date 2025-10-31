Torna il Tram di Natale Bottega Verde un viaggio magico nel cuore di Milano

31 ott 2025

Dal 7 al 13 novembre la città si accende di luci, profumi e bellezza con un’esperienza unica a bordo del tram più scintillante dell’anno. Milano si prepara ad accogliere una delle tradizioni più attese della stagione natalizia. Dal 7 al 13 novembre torna il Tram di Natale firmato Bottega Verde, pronto a colorare le vie del centro con la sua inconfondibile atmosfera fatta di luci, profumi e regali da sogno. Ogni mezz’ora, dalle 12 alle 18.30, in via Victor Hugo 3, a pochi passi dalla fermata Duomo, partirà un viaggio che promette di conquistare i sensi. Salire a bordo significa immergersi in un mondo incantato dove la magia delle feste incontra la bellezza naturale dei prodotti Bottega Verde. 🔗 Leggi su 361magazine.com

