Torna il caldo | temperature alte ad inizio novembre in queste zone
Previsioni del tempo, il meteo a inizio novembre si ripresenta con il termometro al di sopra delle medie stagionali: i dettagli Il clima di questa stagione autunnale si conferma parecchio dinamico. Nelle scorse settimane, abbiamo assistito a diversi cambiamenti improvvisi e la cosa sembra confermarsi. Se in corrispondenza con l’accorciarsi delle giornate abbiamo sperimentato vari. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
RELEASE PARTY — "CALDO COTONE" di MAREA • Dopo il singolo "Appuntamento", Marea torna con il suo primo EP "Caldo cotone", in uscita il 7 novembre per Dischi Uappissimi: un viaggio tra amore e distacco, fragilità e rinascita. Cinque brani che pr
#Meteo: torna il #Caldo dalla prossima settimana, gli aggiornamenti
Caldo a Firenze, torna l'allerta arancione: temperature in salita fino a 38 gradi - Per giovedì 7 agosto è stato diramato il codice giallo, per venerdì 8 agosto quello arancione che con molta probabilità, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sarà
Allerta caldo a Firenze, l'8 agosto torna codice arancione - Per oggi è stato diramato il codice giallo, per domani quello arancione che con molta probabilità, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sarà esteso al 9 agosto.
Torna il caldo africano: salgono le temperature. Ecco le previsioni meteo per la Puglia - Ci risiamo torna il caldo africano: l'anticiclone africano è già in fase di rimonta garantendo condizioni di stabilità sull'Italia nel corso del secondo weekend di agosto, con tempo in prevalenza