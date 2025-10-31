Torna il caldo | temperature alte ad inizio novembre in queste zone

Temporeale.info | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Previsioni del tempo, il meteo a inizio novembre si ripresenta con il termometro al di sopra delle medie stagionali: i dettagli Il clima di questa stagione autunnale si conferma parecchio dinamico. Nelle scorse settimane, abbiamo assistito a diversi cambiamenti improvvisi e la cosa sembra confermarsi. Se in corrispondenza con l’accorciarsi delle giornate abbiamo sperimentato vari. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

torna il caldo temperature alte ad inizio novembre in queste zone

© Temporeale.info - Torna il caldo: temperature alte ad inizio novembre in queste zone

Scopri altri approfondimenti

Caldo a Firenze, torna l'allerta arancione: temperature in salita fino a 38 gradi - Per giovedì 7 agosto è stato diramato il codice giallo, per venerdì 8 agosto quello arancione che con molta probabilità, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sarà ... corrierefiorentino.corriere.it scrive

Allerta caldo a Firenze, l'8 agosto torna codice arancione - Per oggi è stato diramato il codice giallo, per domani quello arancione che con molta probabilità, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sarà esteso al 9 agosto. ansa.it scrive

Torna il caldo africano: salgono le temperature. Ecco le previsioni meteo per la Puglia - Ci risiamo torna il caldo africano: l'anticiclone africano è già in fase di rimonta garantendo condizioni di stabilità sull'Italia nel corso del secondo weekend di agosto, con tempo in prevalenza ... Secondo quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Caldo Temperature Alte