"Se alzi un muro, pensa a cosa lasci fuori". È la celebre frase di Italo Calvino a ispirare la settima edizione del Foiano Book Festival, in programma dal 5 novembre al 4 dicembre. Un mese di incontri, concerti e spettacoli — oltre cinquanta appuntamenti tra performance, dialoghi e letture — che trasformerà la città della Valdichiana in un laboratorio di idee e creatività. Tra gli ospiti spiccano nomi di primo piano della cultura, della musica e del giornalismo: Dario Brunori, Saverio Tommasi, Chiara Francini, Oscar Farinetti, Maurizio De Giovanni, Don Luigi Ciotti, Domenico Iannacone, Ottavia Piccolo, Alain Elkann, Maria Grazia Calandrone e Fumettibrutti, solo per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il Book Festival. Brunori, Elkann e Francini tra gli ospiti della rassegna