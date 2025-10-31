Torna ’FontinaMi’ Piatti gustosi di dodici chef

di Raffaella Parisi Quinta edizione di FontinaMI, da lunedì 3 a domenica 16 novembre in dodici ristoranti milanesi con protagonista la fontina. Gli chef realizzeranno i loro piatti con le tre tipologie del formaggio valdostano, fontina Dop, fontina Dop alpeggio e fontina Dop lunga stagionatura. L’evento è organizzato dal Consorzio produttori e tutela della Dop fontina, in collaborazione con l’alta ristorazione milanese. Due novità per questa edizione, il ricettario di FontinaMi, scaricabile gratuitamente, con le creazioni che gli chef hanno dedicato alla fontina Dop in questi cinque anni e il gemellaggio con Courmayeur dove il prossimo marzo tra i più rinomati ristoranti della località turistica realizzeranno dei piatti inediti a base di fontina dop insieme a un ingrediente tipico della cucina meneghina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

