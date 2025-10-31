Torna al PalaExpo di Moncalieri il Salone del Pane | tra grissini focacce pinse e farina…di grillo

Il profumo di lievito madre e cereali tornerà a inebriare l'aria del Palaexpo di Moncalieri l'8 e 9 novembre 2025. Il Salone del Pane, nato da un progetto di Orticola del Piemonte in collaborazione con TO BE Events, replica il successo della sua prima edizione del 2024, confermandosi un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

