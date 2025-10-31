Torna al PalaExpo di Moncalieri il Salone del Pane | tra grissini focacce pinse e farina…di grillo

Torinotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il profumo di lievito madre e cereali tornerà a inebriare l'aria del Palaexpo di Moncalieri l'8 e 9 novembre 2025. Il Salone del Pane, nato da un progetto di Orticola del Piemonte in collaborazione con TO BE Events, replica il successo della sua prima edizione del 2024, confermandosi un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

torna palaexpo moncalieri saloneTorna al PalaExpo di Moncalieri il Salone del Pane: tra grissini, focacce, pinse e farina…di grillo - Il profumo di lievito madre e cereali tornerà a inebriare l'aria del Palaexpo di Moncalieri l'8 e 9 novembre 2025. Scrive torinotoday.it

torna palaexpo moncalieri saloneSalone del Pane 2025 a Moncalieri: due giorni di gusto e tradizione al Palaexpo - Il Salone del Pane 2025 propone un vero itinerario sensoriale tra i diversi tipi di panificati: dalle focacce ai grissini, dalla viennoiserie ai cracker, fino alle nuove frontiere della panificazione, ... Secondo mentelocale.it

torna palaexpo moncalieri saloneTra farina di grillo, Maestri del gusto e abbinamenti nuovi: a Moncalieri il Salone del Pane - Sabato 8 e domenica 9 novembre e Moncalieri ci sarà il Salone del Pane, presso il Palaexpo dalle 10 alle 20. Riporta quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Palaexpo Moncalieri Salone