Torino tensione a Porta Susa | manifestanti pro-Pal tentano di entrare in stazione
Momenti di tensione a Torino, alla stazione di Porta Susa, dove un gruppo di manifestanti pro-Pal ha tentato di entrare nello scalo ferroviario per raggiungere i binari. Il corteo, composto da circa 200 persone, aveva già sfilato per le vie del centro prima di dirigersi verso la stazione. All’ingresso sono avvenuti contatti tra manifestanti e forze dell’ordine, che hanno impedito l’accesso e respinto il gruppo. I partecipanti hanno poi proseguito la protesta attraversando via Cernaia e via Pietro Micca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
