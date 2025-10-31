Torino si candida ad ospitare le finali di Europa League e Conference 2028 e 2029

Lastampa.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Juventus Stadium è pronto per il bis dopo Siviglia-Benfica del 2014 e la Nations League del 2021: tra le rivali anche Parigi o Lione. 🔗 Leggi su Lastampa.it

torino si candida ad ospitare le finali di europa league e conference 2028 e 2029

© Lastampa.it - Torino si candida ad ospitare le finali di Europa League e Conference 2028 e 2029

News recenti che potrebbero piacerti

torino candida ospitare finaliTorino candidata a finali E. League e Conference '28 e '29 - Torino con lo Juventus Stadium è candidata ad ospitare le finali di Europa League e Conference League del 2028 e 2029. Lo riporta ansa.it

torino candida ospitare finaliUefa: "Juventus Stadium candidato per le finali Europa e Conference League 2028-29" - Torino con lo Juventus Stadium è candidata ad ospitare le finali di Europa League e Conference League del 2028 e 2029. msn.com scrive

Stadium candidato per finali UEFA Gravina: "È un'eccellenza" - A dichiararlo è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina per annunciare la candidatura dell'impianto della Juventus per ... Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Candida Ospitare Finali