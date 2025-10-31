Torino si candida ad ospitare le finali di Europa League e Conference 2028 e 2029

Lo Juventus Stadium è pronto per il bis dopo Siviglia-Benfica del 2014 e la Nations League del 2021: tra le rivali anche Parigi o Lione. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Torino si candida ad ospitare le finali di Europa League e Conference 2028 e 2029

