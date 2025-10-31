Torino rapinatore colpisce con un pugno il vigilante di un supermercato e fugge con il fondo cassa
Un vigilante del supermercato Lidl di via Aosta 26 a Torino è stato aggredito da un rapinatore che gli ha tirato un pugno in faccia.A intervenire sul posto, questo pomeriggio intorno alle 13.30, è stato il 118 di Azienda Zero. Il personale sanitario ha soccorso l'uomo, che non è in gravi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
