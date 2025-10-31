Torino Pro Pal tentano ingresso a Porta Susa con sassi e bottiglie

Milano, 30 ottobre 2025 - Ancora una sera di tensioni a Torino dove attivisti pro Palestina sfilano per le vie del capoluogo piemontese dietro uno striscione che recita 'Ancora bombe su Gaza. Nessuna tregua per voi'. Il corteo, partito da piazza Castello, ha prima raggiunto la stazione ferroviaria di Porta Nuova, chiusa eccetto per un unico varco per permettere l'ingresso e l'uscita dei passeggeri, e presidiata dalle forze dell'ordine. Entrati attraverso l'ingresso di un supermercato che si affaccia sul piazzale della stazione, i manifestanti dopo aver sostato per un po' nell'atrio, senza raggiungere i binari, hanno poi proseguito diretti alla stazione di Porta Susa, anche questa chiusa per precauzione e presidiata dalle forze dell'ordine contro le quali i manifestanti, una volta entrati sfondando due porte, hanno lanciato bottiglie e sassi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torino, Pro Pal tentano ingresso a Porta Susa con sassi e bottiglie

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Corteo degli studenti dell'Einstein che tentano di ribaltare una camionetta della polizia a Torino lastampa.it/torino/2025/10… @LaStampa - X Vai su X

Lancio di uova fuori alla sede del Fuan di Torino da parte di circa 200 studenti e manifestanti in corteo in città dopo le tensioni di stamani davanti al liceo Einstein. Gli studenti sonop scesi in strada perché nelle tensioni scaturite a causa del volantinaggio da pa - facebook.com Vai su Facebook

Torino, Pro Pal tentano ingresso a Porta Susa con sassi e bottiglie - Cariche di alleggerimento per impedire che gli attivisti raggiungessero ... quotidiano.net scrive

Corteo Pro Pal a Torino, manifestanti tentano di entrare nella stazione di Porta Nuova - I manifestanti hanno raggiunto Porta Nuova, ma gli ingressi principali erano stati chiusi e i passaggi da via Sacchi erano presidiati dalla polizia in tenuta antisommossa. Come scrive rainews.it

Corteo Pro Pal a Torino, manifestanti tentano di entrare a Porta Susa lanciando sassi e bottiglie - Ancora una sera di tensioni a Torino, dove attivisti pro Palestina, stanno sfilando per le vie del capoluogo piemontese dietro uno striscione che recita 'Ancora bombe su Gaza. Si legge su msn.com