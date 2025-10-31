Torino-Pisa decima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I granata vogliono proseguire il loro buon momento, mentre i toscani cercano ancora la prima vittoria per dare uno scossone alla loro classifica. Torino-Pisa si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico. TORINO-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono in ottima forma, avendo conquistato 8 punti nelle ultime 4 partite, l’ultimo dei quali il pareggio ottenuto a Bologna. La classifica vede la squadra di Baroni al dodicesimo posto con 12 punti, ma l’obiettivo è attestarsi tra le prime dieci. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Il Toro regge e strappa un punto a Bologna Bologna 0 Torino 0 ora testa al Pisa domenica! - facebook.com Vai su Facebook
Serie A 2025-2026: Torino-Pisa - X Vai su X
Torino-Pisa dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Torino e Pisa si sfidano per la seconda volta in stagione, stavolta in campionato, dopo la gara di Coppa Italia vinta dai granata: dove vedere la partita in tv e streaming. Riporta goal.com
Come cambia la classifica di Serie A dopo Pisa-Lazio - I biancocelesti infilano il quinto risultato utile consecutivo e salgono a 12 punti in classifica, agganciando Ud ... Come scrive msn.com
Calcio, Classifica Serie A. La Lazio aggancia il Torino - Nona giornata: Lecce- Come scrive msn.com