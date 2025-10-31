Torino manifestazione pro-Gaza | tensioni con polizia

A Torino i partecipanti a una manifestazione pro-Gaza si sono scontrati con le forze dell’ordine. I manifestanti hanno tentato di entrare nella stazione di Porta Susa, presidiata dalla polizia, che ha risposto con una carica di alleggerimento. Alcuni dei presenti sono poi riusciti a forzare l'ingresso e a entrare in stazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

