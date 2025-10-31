Torino manifestanti pro-Pal tentano di entrare in stazione Porta Susa | tensioni con la polizia

31 ott 2025

Tensione a Torino alla stazione di Porta Susa quando un gruppo di manifestanti pro-Pal, che in precedenza aveva sfilato in corteo per le vie della città, ha cercato di entrare nello scalo ferroviario per bloccarlo. Alcuni contatti tra i partecipanti al corteo e le forze dell’ordine che presidiavano la stazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

torino manifestanti pro pal tentano di entrare in stazione porta susa tensioni con la polizia

© Lapresse.it - Torino, manifestanti pro-Pal tentano di entrare in stazione Porta Susa: tensioni con la polizia

