Torino impara l’arte La grande macchina della Art Week e le ricadute sulla città
Torino torna protagonista dell’arte contemporanea con la Art Week 2025, una settimana che trasforma la città in un grande laboratorio creativo diffuso. Dal 31 ottobre al 2 novembre, il capoluogo piemontese ospita una fitta rete di appuntamenti che unisce fiere internazionali, mostre istituzionali, spazi indipendenti e progetti urbani, confermando il ruolo di Torino come uno dei . Torino impara l’arte. La grande macchina della Art Week e le ricadute sulla città L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
