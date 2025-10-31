Torino cerimonia per i caduti di Superga con il presidente Cairo e i familiari delle vittime

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente granata al cimitero monumentale per la cerimonia a cui hanno preso parte anche i famigliari delle vittime. Poi ha fatto visita alla squadra in vista del match col Pisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

torino cerimonia per i caduti di superga con il presidente cairo e i familiari delle vittime

© Gazzetta.it - Torino, cerimonia per i caduti di Superga con il presidente Cairo e i familiari delle vittime

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

torino cerimonia caduti supergaTorino, commemorazione al Cimitero Monumentale per i Caduti di Superga - Nella giornata di oggi, il Torino e il Circolo Soci Torino FC 1906 hanno reso omaggio ai Caduti di Superga al Cimitero Monumentale di Torino. Da toro.it

Torino, cerimonia per i caduti di Superga con il presidente Cairo e i familiari delle vittime - Il presidente granata al cimitero monumentale per la cerimonia a cui hanno preso parte anche i famigliari delle vittime. msn.com scrive

torino cerimonia caduti supergaIn Memoria dei Caduti di Superga - Il Torino FC e il Circolo Soci Torino FC 1906, nell’imminenza della Festività di Ognissanti, hanno ricordato i Caduti di Superga con un momento di preghiera e di riflessione presso il Cimitero Monumen ... Scrive torinofc.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Cerimonia Caduti Superga