Torino cerimonia per i caduti di Superga con il presidente Cairo e i familiari delle vittime

Il presidente granata al cimitero monumentale per la cerimonia a cui hanno preso parte anche i famigliari delle vittime. Poi ha fatto visita alla squadra in vista del match col Pisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torino, cerimonia per i caduti di Superga con il presidente Cairo e i familiari delle vittime

