Tomori Milan il difensore rossonero non ci sarà contro la Roma | condizioni peggiori del previsto

Colpo duro per il Milan: Tomori costretto a saltare la Roma, stop più pesante del previsto. Le ultimissime notizie Le condizioni di Fikayo Tomori appaiono più delicate del previsto. Il difensore del Milan, già in forte dubbio per la sfida di domenica sera contro la Roma, non è alle prese soltanto con il fastidio al .

© Calcionews24.com - Tomori Milan, il difensore rossonero non ci sarà contro la Roma: condizioni peggiori del previsto

