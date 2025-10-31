Tomori Milan il difensore rossonero non ci sarà contro la Roma | condizioni peggiori del previsto
Colpo duro per il Milan: Tomori costretto a saltare la Roma, stop più pesante del previsto. Le ultimissime notizie Le condizioni di Fikayo Tomori appaiono più delicate del previsto. Il difensore del Milan, già in forte dubbio per la sfida di domenica sera contro la Roma, non è alle prese soltanto con il fastidio al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
BOLLETTINO MILANELLO! Esami negativi per Tomori (solo forte contusione) e Giménez (caviglia), ma il difensore rischia la Roma . PULISIC LONTANO: Recupero "molto complicato" per l'americano, resta una piccolissima chance per la panchina. Ra - facebook.com Vai su Facebook
Milan, esami nelle prossime ore per Tomori: problema al ginocchio destro (Sky) - X Vai su X
Milan in ansia per Tomori, problemi al ginocchio: Allegri pronto a lanciare l’esordiente - Milan: arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. Scrive milanlive.it
Tomori Milan, trattativa in corso: il difensore rossonero è al centro del nuovo progetto rossonero del tecnico Allegri - Tomori Milan, il difensore rossonero non si tocca: il tecnico Massimiliano Allegri lo blinda, il Diavolo prepara il rinnovo “Quando le partite si possono vincere si devono vincere. Secondo calcionews24.com
Tomori Milan, il difensore inglese spiega come si sta imponendo da leader: «Parlo con il gruppo, i concetti di Allegri…» - Le ultimissime In vista della sfida di venerdì sera a San Siro contro il Pisa, ... Riporta milannews24.com