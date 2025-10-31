Toglimi la figlia e ti uccido! poi prende a calci e pugni l' ex compagna

È stato assolto dall’accusa più grave, quella di violenza sessuale su minore, ma condannato per stalking nei confronti dell’ex compagna. Si è concluso così il processo, svolto con rito abbreviato, a carico di un 39enne albanese arrestato dalla Squadra Mobile di Brescia nel dicembre 2023 e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Dopo avere ucciso la moglie, Elisa Polcino, 49 anni, e il figlio Cosimo di 15, Salvatore Ocone sarebbe andato in chiesa, portandosi dietro, nell'automobile, il cadavere del ragazzo e l'altra figlia, Antonia, di 16 anni, in condizioni gravissime, anche lei colpita alla - facebook.com Vai su Facebook

Ammazza brutalmente la figliastra e il marito di lei, poi prende i loro figli e li porta da McDonald’s: “Dice di avere ‘perso il controllo’ ma le prove vanno in un ... - Derek Martin ha ammazzato la coppia con martello e coltello, poi ha preso i bambini a scuola come se nulla fosse accaduto ... Si legge su ilfattoquotidiano.it