Toglimi la figlia e ti uccido! poi prende a calci e pugni l' ex compagna

Bresciatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato assolto dall’accusa più grave, quella di violenza sessuale su minore, ma condannato per stalking nei confronti dell’ex compagna. Si è concluso così il processo, svolto con rito abbreviato, a carico di un 39enne albanese arrestato dalla Squadra Mobile di Brescia nel dicembre 2023 e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

"Toglimi la figlia e ti uccido!", poi prende a calci e pugni l'ex compagna - È stato assolto dall'accusa più grave, quella di violenza sessuale su minore, ma condannato per stalking nei confronti dell'ex compagna.

