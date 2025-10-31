Toccante saluto della figlia in diretta social
Toccante il video social diffuso dalla Questura di Roma, guidata dal dottor Roberto Massucci già questore di Terni, in cui Moreno Fernandez (nella foto della pagina Fb della Questura di Roma), ternano, dirigente della polizia di Stato, per molti anni in servizio a Terni prima del trasferimento nella Capitale, annuncia l’ultimo giorno di servizio per la meritata pensione. Già, perché a dargli il saluto più caloroso da una volante, via radio, in collegamento con la centrale operativa romana, è la figlia, neofunzionario di polizia. La comprensibile commozione di Fernandez rende la scena ancor più autentica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Foggia saluta Carlo Ricchetti nel suo ultimo e toccante ingresso allo Zaccheria Momenti di commozione per l’ultimo saluto a Carlo Ricchetti, l’ex calciatore del Foggia morto ieri a 55 anni dopo aver lottato a lungo contro un male che si è rivelato incurabile. Dop - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo toccante saluto a Pamela Genini, uccisa a 29 anni dall'ex compagno Gianluca Soncin a Milano Una bara bianca e il lungo caloroso applauso dei presenti. - X Vai su X
Toccante saluto della figlia in diretta social - Toccante il video social diffuso dalla Questura di Roma, guidata dal dottor Roberto Massucci già questore di Terni, ... Come scrive msn.com