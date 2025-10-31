Toccante saluto della figlia in diretta social

Toccante il video social diffuso dalla Questura di Roma, guidata dal dottor Roberto Massucci già questore di Terni, in cui Moreno Fernandez (nella foto della pagina Fb della Questura di Roma), ternano, dirigente della polizia di Stato, per molti anni in servizio a Terni prima del trasferimento nella Capitale, annuncia l’ultimo giorno di servizio per la meritata pensione. Già, perché a dargli il saluto più caloroso da una volante, via radio, in collegamento con la centrale operativa romana, è la figlia, neofunzionario di polizia. La comprensibile commozione di Fernandez rende la scena ancor più autentica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

