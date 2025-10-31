TNA | Una sigla Total BROKEN Hardys per iMPACT
Per celebrare al meglio il Very Hardy Halloween nella puntata di iMPACT della scorsa notte, la federazione ha scelto di lanciare una sigla alternativa con immagini interamente concentrate sui fratelli Hardy e il loro noto BROKEN Universe. Qui la clip completa, sempre con la base musicale di “Cross The Line”. A Very Hardy Halloween starts NOW! #TNAiMPACT Watch on TNA+: pic.twitter.comQdU9GywUiT — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 31, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
