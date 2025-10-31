TNA | La prossima settimana farà ritorno la Open Fight Night
Dopo l’ultimo episodio interamente dedicato a tutti i momenti dello BROKEN Universe, così da festeggiare nel modo migliore Halloween, ecco nuovi aggiornamenti dal mondo TNA previsti per la prossima puntata di iMPACT. Tra sette giorni farà ritorno la Open Fight Night, una serata a tema ideata da Hulk Hogan durante i suoi anni passati nella federazione. Andando nello specifico, la Open Fight Night indica come, in quella determinata puntata, ogni wrestler, anche proveniente dalle indies, può sfidare qualsiasi altro membro del roster, anche per eventuali match titolati. Una serata alternativa e, per certi versi, sorprendente per i fan presenti nell’arena e da casa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Meteo: Prossima Settimana, a sorpresa cambia tutto! Gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
Che tempo farà la prossima settimana? #meteo #previsioni - X Vai su X
Meteo: Prossima Settimana, nuova svolta all'orizzonte; gli aggiornamenti - Gli ultimi aggiornamenti, appena arrivati, mostrano un deciso cambio di rotta già dalla giornata di Lunedì 6 Ottobre. Da ilmeteo.it