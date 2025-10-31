TNA | La prossima settimana farà ritorno la Open Fight Night

Dopo l’ultimo episodio interamente dedicato a tutti i momenti dello BROKEN Universe, così da festeggiare nel modo migliore Halloween, ecco nuovi aggiornamenti dal mondo TNA previsti per la prossima puntata di iMPACT. Tra sette giorni farà ritorno la Open Fight Night, una serata a tema ideata da Hulk Hogan durante i suoi anni passati nella federazione. Andando nello specifico, la Open Fight Night indica come, in quella determinata puntata, ogni wrestler, anche proveniente dalle indies, può sfidare qualsiasi altro membro del roster, anche per eventuali match titolati. Una serata alternativa e, per certi versi, sorprendente per i fan presenti nell’arena e da casa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

