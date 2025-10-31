TNA | In arrivo per il 2026 una nuova grande battaglia nel Hardy Compound

Zonawrestling.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima puntata di iMPACT, poco prima della sua conclusione, BROKEN Matt Hardy ha avuto una delle sue premonizioni in cui ha dichiarato che nel 2026 vedremo la più grande ed epica battaglia all’interno del noto Hardy Compound. Qui il tweet con un estratto del momento sopra citato. BROKEN Matt Hardy had a premonition that in 2026 the GRANDEST, the BIGGEST, and the MOST EPIC Hardy Compound battle ever will go down. #TNAiMPACT pic.twitter.comlCKXg1zPn4 —?????? (@WrestlingCovers) October 31, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

