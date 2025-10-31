Tme vola a Monaco di Baviera per Productronica

TME Group, con le sue società TMA, TME e GEB, sarà, dal 18 al 21 novembre, a Monaco di Baviera, dove prenderà parte a “Productronica 2025”, la principale fiera della produzione elettronica d’Europa e tra le più importanti al mondo, che quest’anno compie 50 anni. Nei 90mila mq. di spazi espositivi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il VELVET UNDERGROUND Pastrami vola al tavolo della giuria Monaco di Baviera. European Street Food Awards #rockburger #streetfood #food #velvetunderground #monaco #europeanstreetfoodawards - facebook.com Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi vola a Monaco: Mediaset investe in Baviera nel laboratorio europeo dei media - MEDIAFOREUROPE e il governo bavarese che rafforza la presenza di Mediaset nel mondo tedesco ... Lo riporta today.it

Mfe, Pier Silvio Berlusconi a Monaco incontra il presidente della Baviera Markus Soder e siglano un memorandum industriale - Il ceo del gruppo di Cologno il mese scorso aveva tenuto un meeting con il ministro tedesco per la Cultura e i Media, Wolfram Weimer. Si legge su milanofinanza.it