Tiziano Ferro a Radio2 | Dalla mi confidò che avrebbe voluto firmare la mia Sere Nere

foto di Walid Azami ROMA – Tiziano Ferro è stato protagonista di un’intensa intervista ai microfoni di Gino Castaldo a Radio2 alle dieci della sera. “Quest’anno ho superato una linea, cioè ho fatto più il cantante che il non cantante nella vita. Sicuramente c’è stanchezza, però c’è anche un grande entusiasmo”, ha detto l’artista che ha appena pubblicato il nuovo album “Sono un grande”. A proposito del nuovo lavoro, ha spiegato: “È un disco intenso e in un certo senso ci sto a prendermi anche il ‘drammatico’, però il modo in cui io utilizzo il tono drammatico è perentorio perché io cerco la luce, non sono di quelli che celebra il problema. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Tiziano Ferro a Radio2: “Dalla mi confidò che avrebbe voluto firmare la mia Sere Nere”

