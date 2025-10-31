Tiro a volo doppia medaglia per l’Italia al Gran Premio in Kazakistan | oro per Rossi bronzo per Miotto

Sportface.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 34° Memorial Vladimir Pochivalov a Shymkent, Fiammetta Rossi trionfa nella gara femminile mentre Luca Miotto chiude terzo tra gli uomini. Buone prove anche per Palmitessa e Valeri. L’Italia del tiro a volo apre il finale di stagione con due medaglie al 34° Memorial Vladimir Pochivalov, tradizionale appuntamento internazionale disputato sulle pedane dello Shymkent Shooting Plaza, nel sud del Kazakistan. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

