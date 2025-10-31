Tiro a volo doppia medaglia per l’Italia al Gran Premio in Kazakistan | oro per Rossi bronzo per Miotto
Nel 34° Memorial Vladimir Pochivalov a Shymkent, Fiammetta Rossi trionfa nella gara femminile mentre Luca Miotto chiude terzo tra gli uomini. Buone prove anche per Palmitessa e Valeri. L’Italia del tiro a volo apre il finale di stagione con due medaglie al 34° Memorial Vladimir Pochivalov, tradizionale appuntamento internazionale disputato sulle pedane dello Shymkent Shooting Plaza, nel sud del Kazakistan. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
Scopri altri approfondimenti
Venerdì 31 Ottobre ore 15 Gara di Tiro a Volo presso Sporting Club Zevio "Un Piatto, una Birra" 25 piatti fossa olimpica - gara ripetibile Vincita: un piatto colpito, una BIRRA Info ed iscrizioni 320 706 7824 - facebook.com Vai su Facebook
Campionato del mondo di TIRO A VOLO - Atene - Doppia medaglia d'argento per Silvana Maria Stanco, prima nella specialità fossa olimpica a squadre con 346 punti, e poi nell'individuale con 42 punti! - X Vai su X
Tiro a volo: per l'Italia un oro e un bronzo in Kazakistan - Termina con due medaglie per l'Italia l'edizione 2025 del Gran Premio Internazionale di tiro a volo "Vladimir Pochivalov", svoltosi sulle pedane dello Shymkent Shooting Plaza, in Kazakistan. Segnala ansa.it
Tiro a volo: trap squadra mista, Italia vince medaglia d'oro - Si sono chiusi con un trionfo i Campionati Mondiali di tiro a volo per la Nazionale italiana. Da iltempo.it
Tiro a volo, Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi approdano in finale nel trap misto ai Mondiali! - Il trap a coppie miste porta in dote all'Italia un'altra medaglia ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, la seconda in una ... Lo riporta oasport.it