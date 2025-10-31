Tirate di capelli calci e schiaffi ai bambini | orrore all' asilo nido subito chiuso

Una storia terribile di maltrattamenti su bambini arriva oggi dal Mantovano. A finire al centro di un’indagine della Guardia di Finanza è un asilo nido privato del capoluogo, dove sette educatrici sono state sospese dal lavoro dopo le accuse di comportamenti violenti nei confronti dei piccoli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mi ha strattonato, mi ha tirato i capelli, mi ha fatto male. E non è la prima volta che succede». A parlare è Pamela. Che racconta le violenze subite dal suo compagno, quel Gianluca Soncin che martedì sera l’ha ammazzata a coltellate, infierendo sulla 29enne c - facebook.com Vai su Facebook

Tirate di capelli, calci e schiaffi ai bambini: orrore all'asilo nido, subito chiuso - A finire al centro di un’indagine della Guardia di Finanza è un asilo nido privato del capoluogo, dove sette educatrici ... Segnala bresciatoday.it

Calci, pugni e schiaffi alla moglie, arrestato 34enne a Catania: nel video le immagini choc - La donna è riuscita a chiamare i soccorsi e chiedere aiuto ma è stata scoperta: "Sugnu u marito, mi putiti venire ad attaccari" ... ilgiornale.it scrive

Pesta a sangue la moglie malata: calci, pugni, schiaffi alla 31enne, arrestato marito 34enne - La donna, quasi senza sensi per le botte, malata cronica e reduce da un'operazione, è riuscita a chiamare la Polizia. Segnala unita.it