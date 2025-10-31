Tir si ribalta nella scarpata a Fizzonasco | camionista ferito e traffico in tilt

Pieve Emanuele (Milano), 31 ottobre 2025 - Questa mattina pochi minuti prima delle 10 in via Fizzonasco, lungo la strada di collegamento tra Pieve Emanuele e Rozzano, un Tir che trasportava farine animali è finito in una scarpata di circa sei metri, per cause ancora da accertare. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di via Sardegna, coadiuvati dal personale Unimog e da una gru, che hanno provveduto prima a estrarre dall’abitacolo il conducente e poi a riportare il mezzo sul bordo stradale. Il camionista, un uomo di 48 anni, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti con un’automedica e un’ambulanza della Croce Amica di Basiglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tir si ribalta nella scarpata a Fizzonasco: camionista ferito e traffico in tilt

Contenuti che potrebbero interessarti

L’uomo anziano è deceduto ieri, 29 ottobre, in seguito alla perdita di controllo del mezzo agricolo che stava guidando, finito in una scarpata. Tutta la comunità ricorda la sua gentilezza ma in particolar modo la sua passione per il borgo di Canossa di cui era il " - facebook.com Vai su Facebook

Tir si ribalta nella scarpata a Fizzonasco: camionista ferito e traffico in tilt - L’incidente è avvenuto lungo la strada di collegamento tra Pieve Emanuele e Rozzano, nel Sud Milano. Segnala ilgiorno.it

Si ribalta un Tir sulla statale 16, disagi per gli automobilisti - Code e rallentamenti sulla statale 16 dopo che un Tir si è ribaltato durante la mattinata, un incidente per fortuna senza conseguenze per l'autista. Secondo rainews.it

Tir si ribalta in galleria sulla A10, pesanti disagi al traffico verso ponente - L'incidente è avvenuto nel pomeriggio nel tunnel “Cogoleto” sull'autostrada A10 tra Arenzano e Varazze in direzione Savona e ha ... rainews.it scrive