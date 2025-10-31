Tir si ribalta nella scarpata a Fizzonasco | camionista ferito e traffico in tilt

Ilgiorno.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pieve Emanuele (Milano), 31 ottobre 2025  - Questa mattina pochi minuti prima delle 10 in via Fizzonasco, lungo la strada di collegamento tra Pieve Emanuele e Rozzano, un Tir che trasportava farine animali è finito in una scarpata di circa sei metri, per cause ancora da accertare. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i vigili del fuoco  del Distaccamento di via Sardegna, coadiuvati dal personale Unimog e da una gru, che hanno provveduto prima a estrarre dall’abitacolo il conducente e poi a riportare il mezzo sul bordo stradale. Il camionista, un uomo di 48 anni, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti con un’automedica e un’ambulanza della Croce Amica di Basiglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tir si ribalta nella scarpata a fizzonasco camionista ferito e traffico in tilt

© Ilgiorno.it - Tir si ribalta nella scarpata a Fizzonasco: camionista ferito e traffico in tilt

Contenuti che potrebbero interessarti

tir ribalta scarpata fizzonascoTir si ribalta nella scarpata a Fizzonasco: camionista ferito e traffico in tilt - L’incidente è avvenuto lungo la strada di collegamento tra Pieve Emanuele e Rozzano, nel Sud Milano. Segnala ilgiorno.it

Si ribalta un Tir sulla statale 16, disagi per gli automobilisti - Code e rallentamenti sulla statale 16 dopo che un Tir si è ribaltato durante la mattinata, un incidente per fortuna senza conseguenze per l'autista. Secondo rainews.it

Tir si ribalta in galleria sulla A10, pesanti disagi al traffico verso ponente - L'incidente è avvenuto nel pomeriggio nel tunnel “Cogoleto” sull'autostrada A10 tra Arenzano e Varazze in direzione Savona e ha ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tir Ribalta Scarpata Fizzonasco