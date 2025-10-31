Tifosi aggrediti a Montespertoli | La cosa più brutta è stato vedere la paura negli occhi dei bambini
Montespertoli, 31 ottobre 2025 – Volontari intenti a preparare crostata e tè per i ragazzi della prima squadra del Montespertoli e panini alla porchetta per gli spettatori. È iniziato così il pomeriggio di mercoledì al Marconcini di Baccaiano e nessuno poteva immaginare che la serata si sarebbe conclusa con calci e pugni in tribuna. Il putiferio si è scatenato sul finire della sfida di Eccellenza tra Montespertoli e Viareggio, dopo il gol vittoria degli ospiti al secondo dei sei minuti di recupero concessi. “Inizialmente è partito un solo tifoso ospite, poi gli sono andati dietro anche gli altri e hanno aggredito i nostri sostenitori, che poi per la maggior parte sono genitori e fidanzate dei calciatori, oltre a diversi bambini – ha raccontato il vice presidente del Montespertoli, Enrico Brogi – Abbiamo visto tirapugni, cinture brandite come armi e cestini che volavano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
@fanpiùattivi Lo stop di tre mesi alle trasferte dei tifosi pisani è sproporzionato. Sono stati messi sullo stesso piano gli aggressori che erano i tifosi veronesi violenti con gli aggrediti che si sono precipitati a difendere una parte di città che poteva essere messa a - facebook.com Vai su Facebook
Montespertoli, rissa fra tifosi a fine partita: calci e pugni in tribuna - Calci e pugni sugli spalti dopo il match contro il Viareggio. Riporta msn.com