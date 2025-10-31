Montespertoli, 31 ottobre 2025 – Volontari intenti a preparare crostata e tè per i ragazzi della prima squadra del Montespertoli e panini alla porchetta per gli spettatori. È iniziato così il pomeriggio di mercoledì al Marconcini di Baccaiano e nessuno poteva immaginare che la serata si sarebbe conclusa con calci e pugni in tribuna. Il putiferio si è scatenato sul finire della sfida di Eccellenza tra Montespertoli e Viareggio, dopo il gol vittoria degli ospiti al secondo dei sei minuti di recupero concessi. “Inizialmente è partito un solo tifoso ospite, poi gli sono andati dietro anche gli altri e hanno aggredito i nostri sostenitori, che poi per la maggior parte sono genitori e fidanzate dei calciatori, oltre a diversi bambini – ha raccontato il vice presidente del Montespertoli, Enrico Brogi – Abbiamo visto tirapugni, cinture brandite come armi e cestini che volavano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tifosi aggrediti a Montespertoli: “La cosa più brutta è stato vedere la paura negli occhi dei bambini”