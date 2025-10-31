Ti scoccia se ti chiamo amore? spettacolo al Teatro Roma

Approda al Teatro Roma diretto da Pietro Longhi, “Ti scoccia se ti chiamo amore”, una commedia degli equivoci irresistibile scritta e diretta da Luca Giacomozzi, costruita secondo la miglior tradizione della Comédie française, ma tradotta nei ritmi, nei linguaggi e nelle nevrosi della nostra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

