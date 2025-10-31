Ti ricordi… Davor Cop l’alternativa dell’Empoli a Romario che lasciò il segno solo nei bar

Donatella Rettore esce con Kobra nel 1980, il pensiero indecente all’ Empoli di Salvemini viene nell’estate di sette anni dopo. Si chiama Romario, ha 19 anni e di lui si dice un gran bene. Tanto bene che piace a troppi, e quando qualcosa piace a troppi, si sa, si alza il prezzo di tanto. Tra il tanto e il pochissimo, quasi nulla, c’è una bella differenza, la stessa che passa con ogni rispetto tra Romario, che ancora oggi nelle partite tra over è incontenibile, e Davor Cop. L’Empoli dell’anno prima era riuscita a conquistare una bella salvezza al primo anno di Serie A: c’è già una buona base dunque con un Jonny Ekstroem che era riuscito a farsi ammirare nella sua prima stagione in Toscana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

