Ti presento TED | la Malattia Oculare Tiroidea si racconta in prima persona
Una narrazione inedita illumina la Malattia Oculare Tiroidea (TED). Obiettivo: riconoscerla prima, descriverne l’impatto reale e guidare chi ne è colpito verso scelte consapevoli. Un tema che riguarda da vicino il pubblico femminile: in Italia l’82% delle persone con TED è donna, soprattutto fra i 30 e i 60 anni. La Malattia Oculare Tiroidea (TED) è una patologia autoimmune che colpisce i tessuti orbitari. Può modificare l’aspetto del volto e, nei casi più gravi, compromettere la vista. La prevalenza della patologia è stimata intorno a 8,97 casi per 10 mila abitanti, portando a circa 53.000 pazienti stimati in Italia: dietro a quei numeri, ci sono per lo più donne nel pieno della vita attiva, tra lavoro, relazioni, famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it
