Thyssenkrupp AG ha annunciato la nomina di Marie Jaroni come nuova ceo della divisione Steel Europe. Dal primo novembre prenderà il posto di Dennis Grimm. Avrà la responsabilità di guidare circa 27 mila dipendenti della divisione acciaio gruppo industriale e tecnologico tedesco, che in tutto ha oltre 93 mila lavoratori in cinque principali aree: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Marine Systems e, appunto, Steel Europe. Jaroni, entrata a far parte di Thyssenkrupp nel 2017, dopo un’esperienza nella società di consulenza aziendale McKinsey, è membro del cda dell’azienda tedesca dal 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Thyssenkrupp, Marie Jaroni nuova ceo della divisione Steel Europe