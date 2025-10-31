Thuram Inter l’attaccante ritrova la forma migliore | il francese migliora Chivu scioglie i dubbi domani? Le ultimissime

Thuram Inter, l’attaccante torna al top della condizione: il francese è ok, Chivu decide domani. Le ultime notizie Arrivano buone notizie per l’Inter e per Cristian Chivu: Marcus Thuram ha smaltito del tutto l’infortunio muscolare che lo aveva fermato lo scorso 30 settembre in Champions League contro lo Slavia Praga. Dopo settimane di lavoro personalizzato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Thuram Inter, l’attaccante ritrova la forma migliore: il francese migliora, Chivu scioglie i dubbi domani? Le ultimissime

