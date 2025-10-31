Thuram Inter il francese torna a disposizione? Sempre più probabile la partenza dalla panchina a Verona

Internews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Thuram Inter, contro il Verona si rivedrà in campo l’attaccante nerazzurro? Bonny in vantaggio, ma Chivu vaglia tutte le opzioni. Nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro la Fiorentina a San Siro, che l’ Inter è già proiettata alla prossima sfida di campionato. Domenica, alle 12.30, i nerazzurri saranno di scena al Bentegodi contro l’ Hellas Verona per un match insidioso e da non sottovalutare. Come riporta Il Giorno, Cristian Chivu può finalmente sorridere per il recupero di Marcus Thuram, fermo dallo scorso 30 settembre, giorno del successo per 3-0 sullo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Internews24.com

