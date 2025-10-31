Inter News 24 Thuram Inter, l’attaccante francese è pronto a rientrare dopo un mese di stop: l’idea di turnover prende forma. Nemmeno il tempo di festeggiare la netta vittoria contro la Fiorentina, che l’Inter di Cristian Chivu è già proiettata verso la prossima sfida in programma domenica al Bentegodi contro il Verona. Un match delicato, che potrebbe segnare il ritorno in panchina di Marcus Thuram, assente dal 30 settembre per infortunio. Come riportato da Il Giorno, l’attaccante francese ha ripreso ad allenarsi in gruppo e punta almeno alla convocazione per la trasferta veneta. «L’attaccante nerazzurro ha lavorato in parte con il gruppo e punta a un posto in panchina per la sfida ai veneti», spiega il quotidiano, sottolineando che la decisione definitiva sarà presa dopo l’allenamento di oggi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram Inter, il centravanti torna a disposizione di Chivu: possibile titolarità a Verona?