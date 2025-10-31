Thiago Motta alla Fiorentina | ecco come stanno le cose
Situazione spinosa in casa Fiorentina: dal possibile esonero di Pioli alla suggestione Thiago Motta, ecco tutta la verità Nell’ultima puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’, si è parlato di diversi temi dopo l’ultimo turno di Serie A: il più delicato è sicuramente quello riguardante la Fiorentina di Stefano Pioli, reduce dal pesante ko contro l’Inter. (LaPresse) – Calciomercato.it Ore di grande incertezza in casa Fiorentina soprattutto per quel che concerne il futuro di Stefano Pioli la cui panchina non è mai stata tanto in bilico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti simili trattati di recente
#Juve, che bordate da Vlahovic: "Spalletti dopo Thiago Motta e Tudor? Parliamo meno e..." - X Vai su X
Juve, che bordate da Vlahovic: "Spalletti dopo Thiago Motta e Tudor? Parliamo meno e..." - facebook.com Vai su Facebook
Thiago Motta alla Fiorentina: ecco come stanno le cose - it Ore di grande incertezza in casa Fiorentina soprattutto per quel che concerne il futuro di Stefano Pioli la cui ... Si legge su calciomercato.it
Pioli resta in bilico alla Fiorentina, Thiago Motta il favorito per sostituirlo - Il futuro di Stefano Pioli alla Fiorentina è ancora in bilico, sono insistenti i rumors che vedono Thiago Motta sulla panchina viola. Da ilnapolista.it
Esonero in Serie A: richiamato subito Thiago Motta - Il tecnico Thiago Motta sarebbe pronto a rientrare nel nostro campionato. Come scrive diregiovani.it