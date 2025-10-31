The Witcher – Stagione 5 | conferma cast e tutto quello che sappiamo

La serie The Witcher di Netflix è tornata con la sua quarta stagione, che segna un capitolo completamente nuovo per lo show. Netflix ospita molte grandi serie TV fantasy, e una delle più popolari è The Witcher. Basata sulla serie di libri omonima di Andrzej Sapkowski, The Witcher ha debuttato su Netflix nel 2019, con Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia, il witcher del titolo. La quarta stagione di The Witcher è la prima senza Henry Cavill nei panni di Geralt e vede il debutto di Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt. La quarta stagione si svolge dopo il colpo di stato di Thanedd, con Geralt, Jaskier e Milva che partono per salvare Ciri, mentre Yennefer fa lo stesso radunando tutte le streghe sopravvissute per opporsi a Vilgefortz. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

