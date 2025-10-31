The Witcher – Stagione 4 | spiegazione del finale

The Witche r non è mai stato molto bravo con i finali, dato che è uno dei gioielli della corona di Netflix e fa guadagnare un sacco di soldi, quindi è stato progettato per non finire mai davvero. Questo vale per la quarta stagione come per tutte le altre, ma il suo finale, “Baptism of Fire”, ha almeno la decenza di lasciarci con ogni trama narrativa che ha raggiunto un punto di svolta chiaro e ovvio. Cosa succede in The Witcher – Stagione 4. In breve: Geralt sa dove sta andando, ma potrebbe essere ostacolato nei suoi sforzi per arrivarci; Yennefer ha dato la caccia a Vilgefortz, anche se, bisogna ammetterlo, per combatterlo sul suo territorio e dopo aver lasciato la responsabilità di ricostruire Aretuza nelle mani dei maghi sopravvissuti all’attacco a Montecalvo; La perdita dell’innocenza di Ciri le è costata la famiglia che aveva trovato e l’ha lasciata nelle grinfie di un sociopatico letale; ed Emhyr sa che deve trovare e uccidere Geralt per assicurarsi che la Profezia di Ithlinne si avveri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it