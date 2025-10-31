The Witcher – Stagione 4 | le prime recensioni non sono clementi con Liam Hemsworth

La quarta stagione di The Witcher è arrivata su Netflix oggi, e la prima ondata di recensioni è arrivata. Sono decisamente contrastanti, con i critici divisi sull’interpretazione di Liam Hemsworth  di Geralt di Rivia (l’attore sostituisce Henry Cavill  nel ruolo). Nonostante una seconda stagione recensita positivamente, la serie non è mai stata un successo come, ad esempio, Il Trono di Spade. Tuttavia, le cose non sembrano rosee per il ritorno di The Witcher, dato che il suo attuale punteggio su Rotten Tomatoes è “Rotten” al 50%. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

