The Witcher | il produttore spiega come la quarta stagione abbia risolto il problema del ricambio di Geralt dopo l’uscita di scena di Henry Cavill

La showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, ha parlato di come la quarta stagione affronterà il ricambio di Henry Cavill. Cavill ha interpretato il ruolo principale di Geralt di Rivia nella serie fantasy di successo di Netflix prima della sua controversa uscita di scena alla fine della terza stagione di The Witcher, sostituito da Liam Hemsworth. La serie è stata criticata per il cambio di cast e per la natura controversa dell'addio di Cavill, con molti che consideravano l'attore di Superman la scelta perfetta per il ruolo.

