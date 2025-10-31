The Witcher 4 | un nuovo inizio o la fine annunciata? Le recensioni non perdonano
Ecco le prime recensioni della serie Netflix su Rotten Tomatoes, con Liam Hemsworth che ha sostituito Henry Caville per le ultime due stagioni. È terminato l'embargo sulla quarta stagione di The Witcher, la serie televisiva tratta dai libri di Andrzej Sapkowski e con Liam Hemsworth nuovo protagonista nei panni di Geralt di Rivia, al posto di Henry Cavill. Ma com'è stata accolta la quarta e penultima stagione dello show Netflix fantasy? Su Rotten Tomatoes sono comparse le prime recensioni e i primi giudizi sulla serie. Le prime recensioni su The Witcher 4 A quanto pare, il ritorno di The Witcher sembra stia vivendo diverse difficoltà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
