Ecco le prime recensioni della serie Netflix su Rotten Tomatoes, con Liam Hemsworth che ha sostituito Henry Caville per le ultime due stagioni. È terminato l'embargo sulla quarta stagione di The Witcher, la serie televisiva tratta dai libri di Andrzej Sapkowski e con Liam Hemsworth nuovo protagonista nei panni di Geralt di Rivia, al posto di Henry Cavill. Ma com'è stata accolta la quarta e penultima stagione dello show Netflix fantasy? Su Rotten Tomatoes sono comparse le prime recensioni e i primi giudizi sulla serie. Le prime recensioni su The Witcher 4 A quanto pare, il ritorno di The Witcher sembra stia vivendo diverse difficoltà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Witcher 4: un nuovo inizio o la fine annunciata? Le recensioni non perdonano