The Voice Senior rivoluzione nel cast | chi sono i nuovi coach
News Tv. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: The Voice Senior sta per tornare su Rai 1 con una nuova edizione pronta a conquistare ancora una volta il pubblico del venerdì sera. Alla guida, come da tradizione, ci sarà Antonella Clerici, pronta a riportare sul palco le emozioni, le storie e le voci straordinarie dei talenti over 60. Ma questa stagione non sarà come le altre: tra conferme, cambiamenti e qualche sorpresa dietro le quinte, il format musicale di Rai 1 promette di stupire ancora una volta. Leggi anche: "Gerry Scotti non la tratta male, ma.". Paola Barale, la bomba su Samira Lui Antonella Clerici pronta al debutto e le aspettative di Rai 1.
