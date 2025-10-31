The Traitors Italia su Prime Video il nuovo reality condotto da Alessia Marcuzzi

The Traitors Italia, disponibile su Prime Video il nuovo reality condotto da Alessia Marcuzzi con Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare e molti altri. Da giovedì 30 ottobre sono disponibili su Prime Video ( qui il sito web ufficiale ) i primi 4 episodi di The Traitors Italia, il nuovo reality show Original italiano condotto da Alessia Marcuzzi con protagonisti Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - The Traitors Italia, su Prime Video il nuovo reality condotto da Alessia Marcuzzi

