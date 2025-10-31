The Traitors Italia il gioco del sospetto sbarca su Prime Video con Alessia Marcuzzi

Laverita.info | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo internazionale, arriva anche in Italia The Traitors. Nel cast quattordici vip e Alessia Marcuzzi alla conduzione, per un reality che rinuncia al gossip e punta tutto su logica, tensione e inganni all’interno di un castello misterioso. 🔗 Leggi su Laverita.info

