The Traitors Italia al via | chi sono i 14 vip in un castello tra i misteri

(askanews) – Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, potrebbe essere lo slogan di The Traitors Italia, nuovo reality show Original italiano con i primi 4 episodi già disponibili su Prime Video, gli ultimi due arriveranno dal 6 novembre. La versione italiana del format di successo creato nei Paesi Bassi, è stata presentata a Lucca Comics and Games, con alcuni dei protagonisti. Alessia Marcuzzi conduce il gioco in cui 14 personaggi famosi (Michela Andreozzi, Paola Barale, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Daniele Resconi, Yoko Yamada, Filippo Bisciglia, Aurora Ramazzotti e Rocco Tanica) si aggirano in un castello medioevale (le riprese si sono svolte in Trentino, nella Val di Non), tra misteri e ambientazioni gotiche, cercando di capire con chi allearsi e chi invece sono i traditori che vogliono manipolarli per vincere il ricco montepremi in denaro, che devono conquistare completando varie missioni. 🔗 Leggi su Amica.it

