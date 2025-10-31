Condotto da Alessia Marcuzzi, prevede un gruppo suddiviso in leali e traditori. Questi ultimi vanno stanati prima che uccidano i leali e portino via tutto il montepremi. Disponibile su Prime Video. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - The Traitors Italia, abbiamo giocato al game show che ha vinto l'Emmy. Ecco come è andata