The Traitors intervista a Filippo Bisciglia Aurora Ramazzotti e Rocco Tanica

Dal 30 ottobre debutta su Prime Video “ The Traitors “, il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi. In una villa sontuosa, lontana dal mondo esterno, un gruppo di volti noti viene messo alla prova in un gioco di alleanze, sospetti e tradimenti. Lo scopo del reality show The Traitors Italia è semplice solo in apparenza: collaborare per completare missioni di gruppo e conquistare un ricco montepremi in denaro. Ma tra i partecipanti si nascondono alcuni “traditori”, infiltrati con un solo obiettivo: eliminare i compagni e conquistare il bottino, senza mai essere scoperti. Tra i concorrenti figurano Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “The Traitors”, intervista a Filippo Bisciglia, Aurora Ramazzotti e Rocco Tanica

