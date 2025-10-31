The Toxic Avenger | un reboot ripulito ed educato

Quella del nuovo Vendicatore Tossico è una storia curiosa. The Toxic Avenger, per chi non lo sapesse, è il titolo di una serie di film (ma anche una serie tv, dei fumetti e un musical teatrale) realizzati a basso budget e ad alto contenuto di violenza e scorrettezza tra il 1984 e il 2000. A produrli è la TROMA, studio specializzato in serie B, trash, goliardia, violenza e schifezze varie che per il suo spirito genuino e una certa vena sovversiva è divenuta di culto, conoscendo proprio con Toxie il suo massimo successo. Oggi, è venuto il momento di dare una ripartenza contemporanea a quel successo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

