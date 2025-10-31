The Space Cinema | Il concerto di Lucio Corsi in esclusiva il 3 4 e 5 novembre al cinema

Dopo la presentazione alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, “ La Chitarra nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano ”, il film concerto diretto da Tommaso Ottomano e prodotto da Sugar, arriva in  esclusiva  in tutti i multisala del circuito  The Space Cinema  il  3, 4 e 5 novembre. La prima proiezione ufficiale si terrà  sabato 2 novembre al The Space Cinema di Grosseto, la città natale dell’artista, dove Lucio Corsi saluterà il pubblico in tre appuntamenti consecutivi. I primi due spettacoli sono già sold out, mentre per il terzo, alle ore 19:00,  sono disponibili gli   ultimi biglietti, a questo link:  https:www. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

